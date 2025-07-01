23:39, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Семья с шестью детьми заблудилась в горах Бурабая
Семья из семи человек поднялась на вершину горы «Кокшетау», расположеную на высоте 920 м над уровнем моря, но при спуске они сбились с пути и заблудились, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
— Сегодня днем в Бурабайском районе Акмолинской области семья в составе 7 человек из них 6 детей поднялись на вершину горы, которая расположена на высоте 920 м. над уровнем моря, но при спуске они сбились с пути и заблудились, — сообщили спасатели.
При попытке спуска возникли сложности: крутые участки и усталость сделали самостоятельное возвращение невозможным.
Получив сигнал о помощи, сотрудники МЧС незамедлительно выдвинулись на место. Вся группа была благополучно эвакуирована с высоты. В медицинской помощи никто не нуждался.