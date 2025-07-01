Семья с шестью детьми заблудилась в горах Бурабая

— Сегодня днем в Бурабайском районе Акмолинской области семья в составе 7 человек из них 6 детей поднялись на вершину горы, которая расположена на высоте 920 м. над уровнем моря, но при спуске они сбились с пути и заблудились, — сообщили спасатели.