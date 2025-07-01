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    23:39, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Семья с шестью детьми заблудилась в горах Бурабая

    Семья из семи человек поднялась на вершину горы «Кокшетау», расположеную на высоте 920 м над уровнем моря, но при спуске они сбились с пути и заблудились, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Семья с шестью детьми заблудилась в горах Бурабая
    Фото: МЧС РК

    — Сегодня днем в Бурабайском районе Акмолинской области семья в составе 7 человек из них 6 детей поднялись на вершину горы, которая расположена на высоте 920 м. над уровнем моря, но при спуске они сбились с пути и заблудились, — сообщили спасатели.

    При попытке спуска возникли сложности: крутые участки и усталость сделали самостоятельное возвращение невозможным.

    Получив сигнал о помощи, сотрудники МЧС незамедлительно выдвинулись на место. Вся группа была благополучно эвакуирована с высоты. В медицинской помощи никто не нуждался.

    Теги:
    МЧС Регионы Спасатели Акмолинская область Бурабай
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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