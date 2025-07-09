Семья как опора: в Астане назвали лучших по итогам конкурса «Мерейлі отбасы – 2025»

По словам координатора проектов Центра гражданских инициатив Чингиса Чопановича, в этом году в числе лучших были отмечены 19 семей столицы: один победитель городского этапа, шесть победителей по районам и 12 лауреатов по различным номинациям. Главный приз — 1 миллион тенге — получила семья Айтхожиных.

Фото: Карлыгаш Кожабек

— О конкурсе «Мерейлі отбасы» мы узнали через новости, сайт акимата, а также от школы и с работы. Мы — большая, дружная семья, у нас 8 детей. Все они с удовольствием приняли участие. Я награждена орденами «Күміс алқа» и «Алтын алқа». В нашей семье много грамот, дипломов, медалей, — рассказала Айнаш Айтхожина.

Глава семьи — общественный деятель, автор книг «Хаджнама. Долгая дорога в Мекку» и «События юности моей». Он также награждён медалями от Союза отцов как «Қамқор әке». По словам супругов, они ведут активный и созидательный образ жизни, воспитывая детей в духе ответственности, труда и патриотизма.

— Мы участвуем в марафонах: наш папа пробегает дистанции по 42 километра, я — по 21 и 10 километров. Мы оба получили серебряные медали и звание «Король и королева Севера» по итогам серии забегов от экстремальной атлетики — осенью, зимой и летом, — поделилась Айнаш Айтхожина.

Фото: из личного архива

По информации организаторов, конкурс «Мерейлі отбасы — 2025» собрал рекордное количество участников — 255 семей из всех шести районов Астаны. В каждом районе было подано от 40 до 60 заявок. На первом этапе работали районные комиссии, отбиравшие по четыре семьи, затем на городском уровне комиссия определила 12 лауреатов по номинациям: «Молодая семья», «Интернациональная семья», «Дружная семья», «Спортивная семья» и другим.

Учитывались различные критерии: участие в общественной жизни, трудовые династии, достижения в спорте, образовании, творчестве, сохранение семейных традиций, воспитание детей. В этом году в условиях отбора также сделали акцент на представителей рабочих профессий — в рамках объявленного Года рабочих специальностей.

— По условиям конкурса, семьи подавали заявки с 15 мая по 15 июня. Вместе с документами участники направляли портфолио, видеопрезентации, благодарственные письма, дипломы, подтверждающие вклад и активность семьи в разных сферах, — отметил Чингис Чопанович.

Главная цель конкурса — пропаганда здоровых семейных отношений, укрепление института семьи и демонстрация позитивных примеров. Победитель городского этапа теперь представит Астану на республиканском финале конкурса «Мерейлі отбасы — 2025» после завершения всех необходимых процедур.