Семья из Атырау почти 100 лет разводит казахского тазы

В Казахстане впервые отмечают День казахской тазы, подчеркивая важность сохранения одной из древнейших охотничьих пород собак. Одними из тех, для кого это стало семейной традицией, является семья Дуйсалиевых из Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Семья Дуйсалиевых из Атырауской области занимается сохранением казахской тазы уже почти 100 лет. За внешними признаками породы — острым носом, стройным телом и висячими ушами — скрываются качества настоящей охотничьей собаки: скорость, выносливость, а также острый слух, зрение и обоняние. Эти качества веками ценили казахские охотники.

— Если у отца рождается сын, пусть продолжает его путь. Наши предки издавна держали тазы. Сначала этим занимался мой отец, затем я, теперь — мой сын Камбар и внук. Говорят, что в годы голода одна тазы могла прокормить целое село, — рассказал заводчик тазы Ануар Дуйсалиев.

Сегодня семейную традицию продолжает уже и младшее поколение. Девятилетний Адильжан вместе с дедушкой ухаживает за собаками, выгуливает щенков после школы и таким образом постепенно осваивает семейное дело.

Кадр из видео

— Я учусь надевать ошейники, играю с щенками, выгуливаю и кормлю их, — говорит он.

По словам Дуйсалиевых, уход за тазы требует системного подхода. Щенкам проводят дегельминтизацию, делают прививки, дают витамины и следят за рационом.

— Все требует ухода. Как у коневода или сокольничего, у собаковода есть свои правила. В полтора месяца щенкам проводим дегельминтизацию, затем делаем прививки и даем витамины, — отметил Ануар Дуйсалиев.

Тазы — породистая собака, которая не берет пищу без разрешения и не проявляет агрессии к человеку. Благодаря этим качествам казахский народ издавна ценит эту породу.

Кадр из видео

Как Казахстан сохраняет национальную породу собак можно читать здесь.