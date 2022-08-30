30 Августа 2022 19:07

Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения казахстанца Абдуллаева Ильяса Олеговича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-службы УВД Свердловского района города Бишкека.

28 августа 2022 года в УВД Свердловского района города Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.З. об оказании содействия в поиске ее племянника гражданина Республики Казахстан Абдуллаева Ильяса Олеговича. Он родился 15 апреля 2005 года.

«28 августа 2022 года примерно с 12:00 по 13:00 часов ушел в неизвестном направлении на территории Рынка «Джунхай», после чего до сих пор не вернулся. По настоящее время, местонахождение пропавшего неизвестно», - говорится в публикации пресс-службы УВД Свердловского района города Бишкека.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района города Бишкека.

«Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, имеет родинку над левым углом губы, страдает психическим расстройством, при разговоре ведет себя агрессивно.

Был одет: спортивные штаны черного цвета, футболку черного цвета с белой надписью «United Colors of benetton», на ногах ботосы черного цвета, на голове тюбетейка белого цвета.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Абдуллаева Ильяса Олеговича, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 557 11-94-10, 0 701 28-28-09, 0 702 49-8888 и 102», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время ведутся активные поисковые и розыскные мероприятия в целях установления местонахождения пропавшего Абдуллаева Ильяса Олеговича.