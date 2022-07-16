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Семнадцать пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
16 Июля 2022 11:39

Семнадцать пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на 16 июля лечение от КВИ продолжают получать 6 425 человек (–6 332+ и 93 КВИ-), из них в стационарах находятся 680 пациентов, на амбулаторном уровне – 5 745 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

По данным министерства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


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