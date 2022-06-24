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Семнадцать казахстанцев выздоровели от ковида
24 Июня 2022 10:11

Семнадцать казахстанцев выздоровели от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 5,

в городе Алматы - 11,

в Павлодарской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 211 человек.


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