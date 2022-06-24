15:37
24 Июня 2022 10:11
Семнадцать казахстанцев выздоровели от ковида
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 5,
в городе Алматы - 11,
в Павлодарской области - 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 211 человек.
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