24 Июня 2022 10:11

Семнадцать казахстанцев выздоровели от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 5,

в городе Алматы - 11,

в Павлодарской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 211 человек.