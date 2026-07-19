Съемки нового фильма с Джеки Чаном стартовали в Мангистау

Мангистауская область стала площадкой для съемок международного художественного фильма Armour of God: Ultimatum. Проект с участием всемирно известного актера Джеки Чана призван привлечь внимание мировой аудитории к природным достопримечательностям Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Мангистауской области официально стартовали съемки международного художественного фильма «Armour of God: Ultimatum».

Как пишет пресс-служба акимата Мангистауской области, торжественную церемонию открытия провели режиссер Роберт Кун и всемирно известный актер Джеки Чан. По кинематографической традиции они разбили специальную кинотарелку, дав официальный старт работе над новой картиной.

Фото: акимат Мангистауской области

Основной съемочной площадкой станет урочище Бозжыра — один из самых известных природных объектов Мангистауской области. Международная съемочная группа проведет здесь масштабные съемки, которые познакомят зрителей по всему миру с уникальными ландшафтами Казахстана.

Отмечается, что реализация проекта станет важным событием для отечественной киноиндустрии, укрепит позиции Казахстана как площадки для международных кинопроектов и будет способствовать продвижению страны на мировой кинематографической карте.

Ранее культового актера, режиссера и продюсера Джеки Чана по прибытию в Мангистауской области встретил аким региона Нурдаулет Килыбай. В Казахстане он будет снимать свой новый фильм «Доспехи Бога 4: Ультиматум».