Семисантиметровую иглу и клок волос извлекли из кишечника девочки в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Актауский врач спас жизнь 14-летней девочке, в кишечнике которой застряла семисантиметровая игла. На удивление этот опасный предмет «расположился» в кишечнике таким образом, что не проколол его, передает МИА «Казинформ».

Асия Токмуратова была доставлена в Мангистаускую областную детскую больницу 14 января с жалобами на боли в животе. Рентген показал, что в кишечнике пациентки находится инородное тело. На следующее утро девочке была проведена операция. Из кишечника были извлечены семисантиметровая игла и клок волос. Подросток еще около 10 дней будет находиться в больнице.





По словам матери Асии Токмуратовой, дочь – четвертый ребенок в семье. Всего же у многодетной матери семеро детей. Асия с рождения страдает церебральным параличом и нуждается в постоянном уходе. Она вторично попадает на операционный стол из-за того, что всё тянет в рот.

«Я сама ее кормлю. Не заметила, у меня маленькие дети. Иглы находились в шкатулке, не знаю, кто их опрокинул, может, дети. Я бесконечно благодарна Насухану Шапагатовичу», - говорит мама девочки Айгуль Ырыспаганбетова.





Врач с 15-летним стажем Насухан Отаргазиев в год проводит свыше 200 операций. По его словам, подобные случаи встречаются как минимум три раза в месяц. Дети довольно часто глотают различные металлические предметы и монеты.