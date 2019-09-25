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вчера 21:52
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Семипалатинскому машиностроительному заводу – 50 лет
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семипалатинский машиностроительный завод - динамично развивающееся предприятие в структуре АО «НК «Казахстан Инжиниринг», которое постоянно наращивает объемы производства путем освоения и выпуска новых видов продукции в рамках государственного оборонного заказа, а также продукции для гражданского назначения, передает МИА «Казинформ».
В настоящее время завод является единственным казахстанским предприятием, обладающим лицензией на сборку грузовой техники МАЗ.
«Помимо выпуска боевых прицепов, двигателей для танков, БТР и БМП, наши специалисты освоили капитальный ремонт инженерной техники. Для этого мы в собственных цехах изготавливаем около 400 видов деталей и комплектующих для ремонта разных типов инженерной техники»-, говорит генеральный директор завода Нурлан Омаров.
В настоящее время успешно производится новая модель гусеничного транспортёра с удлинённой базой модификации ГТ-ТБУ. Это намного расширило технические возможности машины и позволило эффективно использовать ее в различных сферах добывающей промышленности.
АО «Семипалатинский машиностроительный завод» является единственным производителем гусеничной техники на территории СНГ.
По словам Н.Омарова, предприятие изготавливает машины с большой долей казахстанского содержания и они по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.
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