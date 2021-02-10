Семипалатинский полигон: обновить льготы пострадавшим призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Александр Милютин призвал обновить механизм обеспечения социальными льготами пострадавших от Семипалатинского ядерного испытательного полигона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По разным подсчетам, в Казахстане от ядерных испытаний пострадали свыше 1,5 миллиона человек. Растет статистика болеющих онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также высокая смертность среди детей. Для решения этих проблем Казахстан в 1992 году принял Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». Механизм обеспечения социальных льгот данного Закона устарел», - сказал Александр Милютин в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

Отдельного внимания, по его словам, требует одна из норм о дополнительной оплате труда и отпуска гражданам, выехавшим за пределы области.

«Как сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: «Правительство до сих пор четко не отработало комплекс мер по лечению, оздоровлению, реабилитации, социальной защите населения и социально-экономическому развитию территории бывшего полигона». Правительству необходимо четко разработать конкретные программы по медицинскому обеспечению и оздоровлению каждой категории жителей, расширению сферы экономического развития конкретных территорий, предоставлению адресных социальных льгот и преференций. Страна, имеющая конкретные программы по решению данного вопроса, может рассчитывать на эффективную международную помощь Генеральной Ассамблеи ООН, которая в своей Резолюции, принятой 21 декабря 2020 года, еще раз призывает государства-членов ООН содействовать реабилитации населения и экономическому развитию региона», - отметил депутат.

А. Милютин призвал создать межведомственную комиссию во главе с вице-премьером Правительства, курирующим социальный блок, с участием представителей, заинтересованных акиматов, ученых и депутатов всех уровней, для рассмотрения и решения вышеуказанных проблем регионов, пострадавших от ядерных испытаний.