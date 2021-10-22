Семинар-тренинг для политических госслужащих стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал семинар-тренинг «Проектный менеджмент в государственном управлении» для политических государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые, после формирования в стране нормативной базы по проектному управлению, проводится обучение для политических государственных служащих по программе «Проектный менеджмент в государственном управлении».

«По инициативе руководителя Администрации Президента РК реализуется семинар-тренинг для политических государственных служащих. Это уровень сотрудников Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра, вице-министров, заместителей акимов областей. Это сотрудники, ответственные за реализацию национальных проектов, которые Глава государства недавно утвердил своим указом. Цель семинара-тренинга – показать единый подход проектного управления, рассказать об инструментах и методах, которые можно будет применить в процессе своей деятельности», - рассказал ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил.

В семинар-тренинге принимают участие сотрудники Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра, вице-министры, заместители акимов областей и городов республиканского значения, которые непосредственно задействованы в разработке, реализации, мониторинге и оценке проектов.

Тренерский состав сформирован из числа сертифицированных проектных менеджеров и бизнес-тренеров Академии. Программа мероприятия направлена на организацию проектной деятельности в стране и ориентирована на практическую реализацию десяти Национальных проектов и Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года.

В ходе обучения будут рассмотрены вопросы применения инструментов и подходов проектного управления в государственных органах для вовлечения руководителей в проектную деятельность. Организаторами семинара-тренинга являются Администрация Президента РК, Агентство по стратегическому планированию и реформам, Агентство по делам государственной службы, Министерство национальной экономики, Академия государственного управления при Президенте РК и Программа развития ООН в Казахстане.