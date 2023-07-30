Семинар-совещание по ключевым вопросам и дальнейшему развитию ПМСП состоялось в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На базе медицинского университета Астана и городской поликлиники № 10 города столицы под председательством вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Вячеслава Дудника состоялся семинар-совещание по ключевым вопросам и дальнейшему развитию первичной медико-санитарной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В семинар-совещании приняли участие и выступили с информацией представители Министерства здравоохранения, руководители управлений здравоохранения регионов, ректор медицинского университета Астаны, заместители председателя Фонда социального медицинского страхования, председатель Национального научного центра развития здравоохранения имени С. Каирбековой, представители Национальной ассоциации «Primary Health Care».

На повестке мероприятия были обозначены актуальные вопросы развития ПМСП, руководители управления здравоохранений рассказали о текущей ситуации, проблемах и принимаемых мерах по улучшению оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению в своих регионах.

Основной задачей семинара был обмен опытом для решения барьеров при оказании ПМСП.

Вместе с тем, были затронуты проблемные вопросы прикрепления граждан, очерёдности к узким специалистам, амбулаторного лекарственного обеспечения и реализации мероприятий по профилактике заболеваний среди населения, а также ряда других вопросов.

Активное обсуждение состоялось и по решению кадрового дефицита на местах, особенно в сельской местности.

Отдельно участники семинар-совещания подчеркнули важность создания и поддержки Центров лучших практик в каждом регионе, обсудили план обучения сотрудников по вопросам Программы управления заболеваниями, усиления работы Службы поддержки пациентов в каждой медорганизации ПМСП независимо от формы собственности.

По итогам семинар-совещания выработаны предложения и пути решения, направленные на улучшение деятельности ПМСП.



