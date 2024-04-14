Семинар по повышению качества аналитической работы прошел в Астане

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в открытии семинара по обучению аналитиков работе с Big Data и навыкам в области ИИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участниками курса стали члены Клуба молодых экспертов при Сенате, а также выпускники Школы аналитики, активно практикующие в данной сфере.

Проведение семинара по Big Data, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, является логическим продолжением работы, выстраиваемой Сенатом в рамках Школы аналитики и Клуба молодых экспертов. Все эти проекты объединены целью — укрепить аналитические навыки молодых специалистов, сплотить профессиональные экспертные сообщества и, как результат, повысить качество аналитической работы в Казахстане.

Как отметили в пресс-службе, сообщество участников экспертных площадок Сената в общей сложности сейчас превышает 200 человек из различных сфер деятельности.

— Сегодня компетенции в области анализа Big Data являются необходимым условием для качественной аналитики. Однако полагаю, что далеко не все эксперты знают о реальных возможностях государственных баз данных, а также решениях в области ИИ, которые могут помочь в исследованиях. Вместе с тем, мы видим нехватку специалистов, способных эффективно работать с обширными массивами данных. Поэтому наша ключевая задача на данный момент — это научить экспертов эффективно использовать эти данные, заниматься поиском новых, инновационных методов интерпретации данных для принятия практических решений, а также подготовить ряд исследований по развитию страны, — сказал спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

Также было отмечено, что в рамках предстоящих лекций будет проведен практикум по освоению платформы больших данных Smart Data Ukimet. Эта система интегрирует информацию из более чем 90 различных информационных систем государственных органов и позиционируется как Национальная платформа ИИ.

В работе семинара также принял участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, эксперты по развитию технологий искусственного интеллекта и представители компаний, обеспечивающих работу государственных баз данных.