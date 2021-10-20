Семинар по сбору материалов о казахстанских беженцах прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проектный офис Госкомиссии совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области провел очередной республиканский тематический семинар «Об обмене опытом по сбору материалов по казахстанским беженцам, вынужденным покинуть пределы Казахстана в 1916-1930-ых годах в результате карательных акций государства и политических репрессий власти в ходе проведения различных насильственных политических кампаний и голода», передает МИА «Казинформ».

В работе семинара приняли участие представители рабочих групп Региональных комиссий всех регионов Республики, а также государственные служащие, священнослужители, ученые, общественные деятели, специалисты, волонтеры.

В своем выступлении на республиканском тематическом семинаре член Государственной комиссии, руководитель проектного офиса Госкомиссии С.А. Касымов отметил, что из многих трагедий, которые пережил по вине большевистско-сталинской власти, наш народ в 1920-30-х годах, проблема вынужденных беженцев является особой.

Люди бежали в другие края из-за государственного преследования и политических репрессий, за религиозные убеждения, классовую принадлежность, сословное происхождение, участие или поддержку народных восстаний и протестов, и по другим причинам несогласия и непонимания в целом агрессивной большевистско-голощекинской политики в Казахстане.

Касымов С.А. отметил, что беженцы из западных и южных регионов Казахстана бежали в Туркмению, Каракалпакию, Узбекистан, Таджикистан, а также в Иран, Афганистан, и так далее. Беженцы из северного и северо-восточных регионов Казахстана заполонили соседние области России. Огромное число казахских беженцев пресекало границу с Китаем. Документы ОГПУ отмечают, что из приграничных районов бежало треть населения и не только казахского.

«Мы еще не подсчитали, сколько погибло вынужденных беженцев в пути следования, в местах расселения, особенно стариков и детей. Это новая и непростая задача, но мы должны ее начать. Наши последователи ее продолжат. Такой подсчет нужен и по другим категориям жертв репрессий.

Нам необходимо выработать научно обоснованную методику подсчета. Мы не должны и не можем верить только информациям и сводкам Голощекина, ОГПУ и других карателей о совершенных ими преступлениях. Может создадим специальную группу для подсчета людских потерь.

В этом плане советская демографическая и историческая наука по данным вопросам – это не наука. Это соучастие и укрывательство преступной политики сталинизма. Это приукрашенная пропаганда преступлений большевистско-сталинской власти.

В местах прибытия казахских беженцев как внутри Казахстана, так за его пределами, их никто не ждал. Там к ним обращались как к нахлебникам и преступникам, которых изгнали с родной земли.

В связи с тем, что казахские беженцы там появились внезапно и массово, к ним относились как к «чужакам», «дикарям», «нахлебникам». Беженцы из Казахстана испытывали неисчислимые формы и факты жестокости со стороны чиновников, партийных комитетов, директоров совхозов и колхозов, которые отказывались их принимать на работу, размещать их в селах. Беженцам запрещали входить в столовую, их на улицах избивали, чтобы они не заходили в села. Их размещали рядом с поселками, где дети, старики и другие истощенные люди умирали от голода, холода и болезней.

Наоборот, простые люди (русские, украинцы, киргизы, узбеки и др.) помогали чем могли голодающим бездомным и безработным казахам, давали им пищу, одежду, пускали жить в сараях и придворных постройках» - заключил Касымов С.А.

С основным докладом выступила Балтабаева Кульгазира Нурановна - руководитель рабочей группы Государственной комиссии, исполнительный директор Ассоциации выпускников Казахского национального университета имени аль-Фараби, кандидат исторических наук. А так же выступили представители всех регионов Республики.