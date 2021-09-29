Семинар по проблемам реабилитации жертв политических репрессий прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проектный офис Госкомиссии совместно с акиматом Алматинской области провел в Нур-Султане очередной республиканский тематический семинар по обмену опытом и информацией с Региональными комиссиями и их рабочими группами по проблемам реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе семинара приняли участие представители рабочих групп Региональных комиссий всех регионов республики. В семинаре также приняли участие государственный служащие, ученые, общественные деятели, специалисты, волонтеры.

Член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, руководитель Проектного офиса по сопровождению деятельности Госкомиссии Сабыр Касымов, выступивший модератором на семинаре, подчеркнул, что если для всего советского народа трагедией явились «расстрельные» 1937-38 годы, то есть годы «большого террора», то для народа Казахстана настоящей, небывалой трагедией и катастрофой являются 1928-33 годы.

«Именно в эти годы в результате заранее выработанной антинародной политики большевистско-сталинским режимом, а также его ставленниками в Казахстане, принятых ими государственных решений, проводились бесчеловечные акции государства, которые привели к гибели половины казахского народа», - сказал Сабыр Касымов.

Было отмечено,что принималось множество политических решений и юридических актов в целях осуществления насильственной коллективизации и седентаризации, силовых мясо- и хлебозаготовок, что приводило к неоправданно большому количеству невинных жертв. Например, в ходе исполнения так называемого закона «О трех колосках» от 7 августа 1932 года властью применялись беспрецедентно широкие и жестокие репрессии в отношении крестьянства.

«Так, за первый год применения этого закона были осуждены 33 345 человек. Люди, чтобы накормить детей и близких, голодающих по вине власти, несли домой эти колоски. За это их расстреливали или давали 10 лет тюрьмы», - сообщил Сабыр Касымов.

Модератор отметил: особенностью репрессий является то, что много не только прямых жертв репрессий, то есть расстрелянных, осужденных, высланных, но и очень много пострадавших в результате этих кампаний, лишенных социальных, гражданских прав, элементарных бытовых условий, оставшихся сиротами и так далее.

«Трагедия не обошла стороной практически каждую казахстанскую семью. И в связи с этим хотел бы обратить внимание на то, что архивы – не единственный источник поиска и установления объективной истины. Необходимо организовать большую поисковую работу в регионах, аулах и селах. Искать потомков, записывать воспоминания аксакалов, находить новые артефакты, семейные реликвии и документы», - резюмировал Сабыр Касымов и призвал представителей творческой интеллигенции, ученых-обществоведов к активному участию в работе Госкомиссии по всей стране.