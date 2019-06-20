Семинар по латинице провели для учителей в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Казалинском районе Кызылординской области состоялся областной семинар на тему «Ахмет Байтұрсынұлы мұралары және латын әліпбиі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данное мероприятие организовано на базе средней школы №170 Казалинского района в рамках программы Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В нем приняли участие директор областного центра «Рухани жангыру», кандидат исторических наук Нурлыбек Мынжас, старший преподаватель НЦПК «Орлеу» Мария Орманова, руководитель отдела использования документов и публикации областного государственного архива Жанат Алтынбаева, а также преподаватели казахского языка общеобразовательных учреждений. На семинаре речь шла о вкладе Ахмета Байтурсынулы в историю языка, об изучении его трудов на латинице, о творческих поисках преподавателей в пропаганде латиницы. Специалисты также поделились мнением об эффективных методах обучения молодого поколения алфавиту, основанному на латинской графике.

В ходе семинара предподаватель средней школы №170 Айнур Тилеукулова провела тренинг под названием «Бір мақсат, бір мүдде». Преподаватели средних школ №266 и №204 Галия Ахметова и Газиза Орымбетова организовали интеллектуальное шоу.

Преподаватель средней школы №70 Жанат Сисенбай провела коучинг на тему «Латын әліпбиін үйренудің тиімді жолдары».

Преподаватели средних школ №25 и №17 Куралай Накеева и Айгерим Тенгебаева организовали дебаты на тему «Латын әліпбиіне көшу: мәселе, пікір, ұсыныс», которые получили высокую оценку.