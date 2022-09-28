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Семинар по избирательному процессу для журналистов проходит в Астане

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
28 Сентября 2022, 16:44
Семинар по избирательному процессу для журналистов проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане организован двухдневный курс «Избирательный процесс в Республике Казахстан: теория и практика» для журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курс организован Центральной избирательной комиссией РК. В нем участвуют сотрудники республиканских и региональных СМИ.

Цель – формирование способности критического понимания роли и значения средств массовой информации в избирательных кампаниях, повышение уровня знаний представителей средств массовой информации и уровня их компетенций в вопросах информационного обеспечения избирательного процесса в Казахстане.

«Центральная избирательная комиссия в преддверии президентских выборов, которые пройдут 20 ноября, планирует провести 11 семинаров. Мы полнее ознакомим представителей разных сфер с процессом организации и проведения выборов. Сегодня начался двухдневный семинар для представителей СМИ. Отдельно будут проведены такие семинары для сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, неправительственных организаций и сотрудников колл-центров. Обучение будет проводиться в онлайн- и офлайн-форматах», – сказала член ЦИК Сабила Мустафина.

Сегодня, в первый день обучения, перед слушателями выступили ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Ерлан Абил, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, члены Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина и Анастасия Щегорцова.

В семинаре для СМИ участвуют около 70 журналистов из всех регионов Казахстана. По завершении курса им будут выданы сертификаты о повышении квалификации по теме выборов.

Семинар проходит в Академии государственного управления при Президенте РК.


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