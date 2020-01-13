-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:40
-
-
-
-
вчера 20:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:12
-
-
-
-
вчера 13:24
Семимиллионный штраф заплатит за коррупцию директор колледжа в Аркалыке
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Директор КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» осужден за хищение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области.
Антикоррупционной службой Костанайской области ранее проводилось следствие в отношении директора КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» управления образования акимата области А.С. Оспанова по подозрению в хищении бюджетных средств путем необоснованного начисления дополнительных ставок к заработной плате преподавателям колледжа.
6 января этого года приговором Аркалыкского городского суда А.С. Оспанов признан виновным в хищении бюджетных средств и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 млн 864 тыс. 950 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
- Более чем 200 тысячам алматинцев разъяснили правила пожарной безопасности
- Двух сибирских косуль отстрелили браконьеры в СКО
- Водитель без прав пытался дать взятку полицейским в Кентау
- В Актобе принята дорожная карта по профилактике правонарушений среди подростков
- Привлекать общественников при отборе кадров в госорганы предлагают в Казахстане
- Есть серьезные основания верить в оптимистичность сценария – Даурен Абаев о конфликте США и Ирана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана