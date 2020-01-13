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Семимиллионный штраф заплатит за коррупцию директор колледжа в Аркалыке

13 Января 2020 11:21
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Семимиллионный штраф заплатит за коррупцию директор колледжа в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Директор КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» осужден за хищение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области.

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Антикоррупционной службой Костанайской области ранее проводилось следствие в отношении директора КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» управления образования акимата области А.С. Оспанова по подозрению в хищении бюджетных средств путем необоснованного начисления дополнительных ставок к заработной плате преподавателям колледжа.

6 января этого года приговором Аркалыкского городского суда А.С. Оспанов признан виновным в хищении бюджетных средств и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 млн 864 тыс. 950 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Коррупция, Другие государственные органы,
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