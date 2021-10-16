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    21:20, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Семиметровую скамью установили в парке Сарани

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    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В новом парке Сарани обустроили фотозону. Там установили скамью высотой 4 и длиной 7 метров. Она изготовлена из дерева и металла. Взобраться на неё можно по лестнице, спрятанной за декоративной урной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Молодёжь неоднократно обращалась к акиму города, чтобы организовать креативное место для времяпрепровождения и селфи. Некоторые предлагали свои идеи в соцсетях, – рассказали в акимате Сарани. – И вот мы решили воплотить их желания в реальность и установили в парке необычную скамью. Надеемся, что жители будут бережно относиться к ней».

    Стоит отметить, что и сам парк на въезде в город появился относительно недавно. Кроме привлекательной фотозоны, там отведено место для костра. Рядом с парком уже начато озеленение, высажено около 50 деревьев. В дальнейшем количество зелёных насаждений будет увеличено.

    «Все элементы установлены за счёт внебюджетных средств. Этот парк станет местом притяжения молодёжи, которая сможет играть на гитаре и петь, не нарушая покоя местных жителей», – добавили в акимате Сарани.



    Теги:
    Карагандинская область Общество Благоустройство
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