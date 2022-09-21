21 Сентября 2022, 18:51

Семилетний срок является месседжем для будущих президентов - политолог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проведение внеочередных выборов Президента является ускорением обещанных реформ. Такое мнение выразил руководитель управления медиа-коммуникаций и PR НАО «КИОР», политолог Самат Нуртаза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Самата Нуртазы, срок проведения внеочередных выборов в стране был ожидаем.

«Президент ведь говорил, что выборы пройдут осенью. Соответственно, Президент сдержал свое слово. 20 ноября – осень, все по закону, есть 60 дней. Я считаю, что это ускорение реформ, которые были обещаны. Нужна легитимизация власти. Я считаю, что, в целом, семилетний срок президентства является месседжем для будущих президентов. Мы должны начать все заново с чистого листа. Президент Касым-Жомарт Токаев нам дает такую возможность», - прокомментировал Самат Нуртаза.

Также политолог выразил свое мнение относительно других кандидатов в Президенты, которые изъявят желание баллотироваться.

«Насколько я знаю, партия «AMANAT» и «Народная партия Казахстана» поддержали Главу государства. Думаю, что они не будут выдвигать своих кандидатов. Но остаются еще три новые партии, партия «Ауыл», «Ак жол». Считаю, что кандидаты будут, и у них будут свои программы», - заявил С. Нуртаза.

«Я думаю, что выборы пройдут своевременно. Потому что учитывая, что происходит на сегодняшний день на границах стран и во всей ситуации, мы являемся островком мира и согласия. И это нужно укреплять», - заключил Самат Нуртаза.

Сегодня стало известно о том, что внеочередные выборы Президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября. Соответствующий Указ подписал Глава государства. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу по случаю объявления даты президентских выборов.

Фото: khabar.kz