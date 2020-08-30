Семилетний ребенок пропал в Восточно-Казахстанской области
АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области пропал 7-летний мальчик, в его поисках задействованы полицейские и волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ»
По информации департамента полиции ВКО, родители обратились в полицию 30 августа в полночь с заявлением о том, что со двора дома пропал 7-летний мальчик. Со слов матери, ребенок как обычно вышел во двор поиграть, но спустя время пропал. Мальчик катался на сером велосипеде «Украина».
«Установлено, что в поселке Зубовск днем ранее около 16 часов мальчик вышел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родители обратились в полицию только после того, как самостоятельные поиски не дали результатов», - пояснили в ДП ВКО.
Приметы пропавшего Эдуарда Жилиева: волосы русые, карие глаза. Был одет в серую футболку, серые спортивные штаны, темно-серые кроссовки.
Как заверили в полиции, проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения Эдуарда. Работа на контроле у руководства департамента полиции ВКО.
Полицейским удалось выяснить, что с Эдуардом был знакомый 19-летний парень - местный житель поселка Зубовск, оба направились в неизвестном направлении.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться на оперативный канал «102».
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