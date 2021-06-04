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    10:31, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Семилетний мальчик выпал с окна пятого этажа в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    3 июня с пятого этажа многоквартирного дома в районе Батыс-2 выпал семилетний мальчик. С различными травмами несовершеннолетний доставлен в ОДКБ. Во время несчастного случая ребенок находился дома один, мать на несколько минут отлучилась в магазин, пока сын спал.

    – Подавляющее большинство падений происходят из-за недостатка контроля взрослых за детьми, рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна, – отметил начальник ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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