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Семилетний мальчик утонул в Атырауской области

16 Марта 2023, 19:14
Семилетний мальчик утонул в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семилетний мальчик утонул в канале в Курмангазинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, трагический случай произошел в сельском округе Бирлик Курмангазинского района.

Группа детей играли на берегу канала Щучий. Во время игры один из детей (2016 года рождения) упал в воду. Пытаясь его спасти, за ним прыгнул старший брат (2013 года рождения). Другие дети побежали звать на помощь. Прибежавшие взрослые достали детей из воды.

К сожалению, младший из братьев скончался на месте происшествия. Второй ребенок был доставлен в районную больницу. На сегодняшний день его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей.


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