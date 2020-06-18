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Семилетний мальчик погиб в аварии в Павлодарской области
18 Июня 2020 10:48
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе Теренколь-Железинка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«От полученных травм на месте скончался мальчик 2013 года, двое девочек 2016 и 2020 годов рождения с травмами доставлены в больницу города Павлодара», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Авария произошла 17 июня в 15:30 на втором километре автодороги Теренколь-Железинка. «Volkswagen Passat» столкнулся с грузовой машиной «DAF». В легковушке под управлением 32-летнего жителя области были трое его несовершеннолетних детей.
«Проводится проверка. Назначены экспертизы», - добавили в полиции.
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