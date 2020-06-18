Семилетний мальчик погиб в аварии в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе Теренколь-Железинка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«От полученных травм на месте скончался мальчик 2013 года, двое девочек 2016 и 2020 годов рождения с травмами доставлены в больницу города Павлодара», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Авария произошла 17 июня в 15:30 на втором километре автодороги Теренколь-Железинка. «Volkswagen Passat» столкнулся с грузовой машиной «DAF». В легковушке под управлением 32-летнего жителя области были трое его несовершеннолетних детей.

«Проводится проверка. Назначены экспертизы», - добавили в полиции.