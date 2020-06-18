Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 24 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семилетний мальчик погиб в аварии в Павлодарской области

18 Июня 2020 10:48
Поделиться:
Семилетний мальчик погиб в аварии в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе Теренколь-Железинка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
12-летнюю девочку сбили на перекрестке в Петропавловске
Мужчина до смерти избил родного брата в Алматинской области Выпавший с пятого этажа двухлетний малыш подключен к ИВЛ в Атырау За шопинг с чужой банковской картой задержана жительница столицы

«От полученных травм на месте скончался мальчик 2013 года, двое девочек 2016 и 2020 годов рождения с травмами доставлены в больницу города Павлодара», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Авария произошла 17 июня в 15:30 на втором километре автодороги Теренколь-Железинка. «Volkswagen Passat» столкнулся с грузовой машиной «DAF». В легковушке под управлением 32-летнего жителя области были трое его несовершеннолетних детей.
«Проводится проверка. Назначены экспертизы», - добавили в полиции.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив