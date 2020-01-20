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Семилетний чемпион Казахстана по шахматам мечтает стать гроссмейстером к 12 годам

20 Января 2020 19:54
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Семилетний чемпион Казахстана по шахматам мечтает стать гроссмейстером к 12 годам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 17 января, завершился чемпионат Республики Казахстан по шахматам среди школьников. Чемпионат проходил в городе Алматы по трем дисциплинам, а именно – классика, рапид (быстрые шахматы) и блиц (молниеносные шахматы).

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Общее число участников составило 872 человека в семи возрастных категориях раздельно мальчики и девочки.

Хотелось бы особенно отметить ученика шахматной школы Шатрандж из Алматы – Алишера Абдсаттара, который взял «золото» в классике и рапиде и второе место в блице.

Наш герой, несмотря на столь юный возраст (7 лет), уже отметился призовыми местами на чемпионатах мира и Азии (2-е место – «серебро»). Таким образом, Алишер добавил в свою копилку призовых мест еще и чемпионат нашей республики. Более того, получил официальную путевку на Чемпионат мира 2020 года.

Наставники шахматиста верят, что Алишер сдержит свое слово, данное гроссмейстеру Синдарову в сентябре 2019 года, обязавшись побить его рекорд, став гроссмейстером (высшее спортивное звание) в 12 лет.


Фото: twitter.com/ChessKazakh


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Ключевые слова: Спорт,
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