Семилетний чемпион Казахстана по шахматам мечтает стать гроссмейстером к 12 годам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 17 января, завершился чемпионат Республики Казахстан по шахматам среди школьников. Чемпионат проходил в городе Алматы по трем дисциплинам, а именно – классика, рапид (быстрые шахматы) и блиц (молниеносные шахматы).

Общее число участников составило 872 человека в семи возрастных категориях раздельно мальчики и девочки.

Хотелось бы особенно отметить ученика шахматной школы Шатрандж из Алматы – Алишера Абдсаттара, который взял «золото» в классике и рапиде и второе место в блице.

Наш герой, несмотря на столь юный возраст (7 лет), уже отметился призовыми местами на чемпионатах мира и Азии (2-е место – «серебро»). Таким образом, Алишер добавил в свою копилку призовых мест еще и чемпионат нашей республики. Более того, получил официальную путевку на Чемпионат мира 2020 года.

Наставники шахматиста верят, что Алишер сдержит свое слово, данное гроссмейстеру Синдарову в сентябре 2019 года, обязавшись побить его рекорд, став гроссмейстером (высшее спортивное звание) в 12 лет.





Фото: twitter.com/ChessKazakh