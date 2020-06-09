Семиклассник нашел портмоне с деньгами и вернул его хозяйке в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Семиклассник павлодарской школы, член юношеской сборной по пожарно-спасательному спорту откликнулся на просьбу жительницы города помочь в поиске ценной вещи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотела поблагодарить ученика 19 школы Ерасыла Байзакова, - написала жительница Павлодара Ажар Муликбаева в популярном паблике «vse_obovsem_pvl» в Instagram. - Вчера я потеряла портмоне, оставила в маршрутке. Ерасыл ехал с тренировки МЧС, нашёл портмоне, сразу написал мне в Instagram и сегодня вернул мне его со всеми документами и деньгами, которые были там. Большое спасибо тебе и твоим родителям за такого доброго и порядочного сына».

По данным службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, жительница Павлодара опубликовала пост в социальной сети с благодарностью к воспитаннику юношеской команды по пожарно-спасательному спорту ДЧС. Ажар Муликбаева поблагодарила ученика школы №19 Байзакова Ерасыла, который вернул ей портмоне с документами и деньгами. Он в этом году окончил седьмой класс и уже принял решение стать пожарным-спасателем.

«Мне очень нравится пожарно-спасательный спорт, - сказал Ерасыл. - Хочу поступить в Кокшетауский технический институт, поэтому готовлюсь сдать физические нормативы».

Этим видом спорта Ерасыл Байзаков занимается третий год, отметили в ДЧС. Его называют активным и целеустремлённым спортсменом.

«Первые его соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в 2017 году в Кызылорде, всего он принял участие в шести соревнованиях по пожарно-спасательному спорту», - рассказали в ДЧС.