Семидневного ребенка прооперировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области хирурги совместно со столичными коллегами провели операцию новорожденному ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В детской областной больнице рассказали, что операцию провели малышу, которому было всего семь дней со дня рождения. Ребенок родился недоношенным, нуждался в срочной операции. Кроху перевели из областного перинатального центра с диагнозом «врожденная кишечная непроходимость».

«Больницу с рабочим визитом посетил врач-неонатальный хирург Асылжан Ерекешов из Нур-Султана. Совместно с нашими врачами Геннадием Беляевым и Олегом Новицким провели операцию. Исход операции благоприятный. Желаем малышу здоровья и скорейшего восстановления», - отметили в больнице.

Моментами подготовки к операции врачи поделились на странице медучреждения в социальной сети.





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