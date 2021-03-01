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    14:55, 01 Март 2021 | GMT +6

    Семидневного ребенка прооперировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области хирурги совместно со столичными коллегами провели операцию новорожденному ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В детской областной больнице рассказали, что операцию провели малышу, которому было всего семь дней со дня рождения. Ребенок родился недоношенным, нуждался в срочной операции. Кроху перевели из областного перинатального центра с диагнозом «врожденная кишечная непроходимость».

    «Больницу с рабочим визитом посетил врач-неонатальный хирург Асылжан Ерекешов из Нур-Султана. Совместно с нашими врачами Геннадием Беляевым и Олегом Новицким провели операцию. Исход операции благоприятный. Желаем малышу здоровья и скорейшего восстановления», - отметили в больнице.

    Моментами подготовки к операции врачи поделились на странице медучреждения в социальной сети.


    Недавно мы рассказывали об операции по извлечению монеты, проглоченной маленьким ребенком, которую проводил детский хирург Олег Новицкий.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Видео Общество
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