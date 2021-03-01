Семидневного ребенка прооперировали в СКО
В детской областной больнице рассказали, что операцию провели малышу, которому было всего семь дней со дня рождения. Ребенок родился недоношенным, нуждался в срочной операции. Кроху перевели из областного перинатального центра с диагнозом «врожденная кишечная непроходимость».
«Больницу с рабочим визитом посетил врач-неонатальный хирург Асылжан Ерекешов из Нур-Султана. Совместно с нашими врачами Геннадием Беляевым и Олегом Новицким провели операцию. Исход операции благоприятный. Желаем малышу здоровья и скорейшего восстановления», - отметили в больнице.
Моментами подготовки к операции врачи поделились на странице медучреждения в социальной сети.
Недавно мы рассказывали об операции по извлечению монеты, проглоченной маленьким ребенком, которую проводил детский хирург Олег Новицкий.