Семидесятилетие Жезказгана отметят 70 важными делами

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана в Жезказгане разработали проект «70 важных дел к 70-летию города». Семьдесят пунктов объединили в несколько разделов. Это и ремонт дорог, и открытие новых социальных объектов, и борьба с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реализуют программу в течение нескольких лет - с 2021 по 2024 год.

Жезказгану хотят придать статус инвестиционно привлекательного города. Улучшат не только архитектурный облик и инфраструктуру, но и приложат силы к развитию предпринимательства и «зелёной» экономики.

Самый первый пункт важных дел - жилищное обеспечение граждан. За время осуществления проекта будут переселены жители 112 аварийных домов. Построят общежитие на 200 мест для учеников спецшколы для одарённых детей «Оркен». В этом году 70 квартир предоставят социально уязвимым семьям. Планируется строительство нового города на левом берегу Кенгирского водохранилища. Начало ему положат 17 домов, за счёт которых крышей над головой будут обеспечены 744 семьи.

Обновят старые и построят новые внутригородские водопроводные сети. Качество питьевой воды улучшится из-за внедрения мембранной технологии очистки воды «Обратный ОСМОС». Также будет проведена реконструкция канализационно-очистных сооружений. На 2023 год запланировано проведение работ по очистке Кенгирского водохранилища от ила.

В этом году пройдёт реконструкция автодороги Жезказган - Кызылорда (участок трассы Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ). Что приведёт к выходу города из транспортного тупика. Увеличится товарооборот с южными регионами страны.

В числе важных дел ремонт городских автодорог. В текущем году средний ремонт будет проведён на 22 улицах протяжённостью 28 км. На 2022-й намечена реконструкция путепроводов №1 и 2.

Продолжается реализация программы газификации, которая должна быть завершена в 2025 году.

Будет построено и открыто немало новых социальных объектов. На станции Теректы откроют школу на 80 мест. Начнут работать три детских сада в Жезказгане и один в селе Кенгир. Власти также обещают установить 70 детских игровых площадок и открыть общегородской парк на берегах водохранилища.

В мае этого года распахнёт двери Кризисный центр по профилактике бытового насилия. В 2023-м должны возвести спортивный комплекс ОФ «СК NAMYS» с общежитием на 140 спортсменов, в 2024-м - крытый футбольный манеж с трибунами для зрителей и ФОК на 320 мест.

Начнёт функционировать музей под открытым небом «Исторический комплекс Степлаг» и историко-культурный комплекс «Жошы-хан».

Касательно здравоохранения. В 2022 году в Жезказгане должен появиться онкологический центр на 62 койки. Запланирован капитальный ремонт родильного отделения, отделения гинекологии и патологии беременных и отделения по выхаживанию недоношенных детей. Все они будут находиться в здании многопрофильной больницы.

Благодаря новым производствам появятся рабочие места. Запланировано открытие химического завода по выпуску промышленного реагента. А также должны начать свою работу опытный завод гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов и Жезказганский завод строительных материалов.

Развитие получит сельское хозяйство. До 200 га планируется увеличить посевные площади для растениеводства. Появятся две откормочные площадки на 600 голов КРС и тепличный комплекс. Предполагается запустить в работу биоэлектростанцию, а в 2024-м - ветряную электростанцию.

Запланировано создание цифрового ситуационного центра. Открытие Open Space в новом формате будет направлено на улучшение качества и доступности государственных услуг для населения.

Пятнадцать проектов включает в себя раздел «Организация культурно-массовых мероприятий». Среди них форум земляков, международный фестиваль театров, республиканский конкурс исполнителей песен Жақсыгелді Сеилова и фестиваль «РОБОЛЕНД-2023».