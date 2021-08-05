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Семи тысяч достигло число болеющих Covid-19 в Атырауской области

5 Августа 2021 14:10
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Семи тысяч достигло число болеющих Covid-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семи тысяч достигло число болеющих Covid-19 в Атырауской области. Продолжается рост заболеваемости на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 397 заболевших коронавирусной инфекцией.

В частности, в городе Атырау подтверждено 265 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 44 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 34 заболевших, в Индерском районе - девять, в Исатайском районе - 10, Кызылкугинском районе - 11, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - семь, в Махамбетском районе - семь человек.

У 239 пациентов з аболевание протекает с соответствующими симптомами. У 158 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 257 человек.
В настоящее время лечение получают: в домашних условиях - 5292 человека, в модульной больнице - 198, во второй областной больнице – 194 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 75, в кардиоцентре - 109, в ж/д больнице - 113 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 409, в областной больнице - 76 пациентов, в общежитиях - 109, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 417 человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.
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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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