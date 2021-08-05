Семи тысяч достигло число болеющих Covid-19 в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Семи тысяч достигло число болеющих Covid-19 в Атырауской области. Продолжается рост заболеваемости на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 397 заболевших коронавирусной инфекцией.
В частности, в городе Атырау подтверждено 265 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 44 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 34 заболевших, в Индерском районе - девять, в Исатайском районе - 10, Кызылкугинском районе - 11, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - семь, в Махамбетском районе - семь человек.
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