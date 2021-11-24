Семи столичным школам предлагают присвоить имена выдающихся деятелей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На внеочередной сессии маслихата города Нур-Султана седьмого созыва принято решение о присвоении семи столичным школам имен казахских деятелей, предложение направлено в республиканскую ономастическую комиссию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект решения маслихата представил руководитель столичного управления развития языков и архивного дела Сакен Есиркепов.

Предложено присвоить имена известных казахских деятелей 7 организациям образования в Нур-Султане.

Это: школа-лицей №11 – присвоить имя Узбекали Жанибекова, государственного деятеля, ученого-этнографа;

школа-гимназия №60 – присвоить имя Кемеля Акишева, археолога, доктора исторических наук, академика;

детская музыкальная школа №2 – присвоить имя Розы Баглановой, 100-летие со дня рождения которой исполнится в следующем году – певицы, народной артистки Казахстана, Халық қаһарманы;

детская музыкальная школа №3 – присвоить имя знаменитого оперного певца, педагога, профессора Ермека Серкебаева;

школа-лицей №66 – присвоить имя Динмухамеда Кунаева, выдающегося государственного деятеля, руководившего Казахстана около четверти века

школа-гимназия №83 – присвоить имя Ибрая Алтынсарина, выдающегося просветителя, педагога, писателя, этнографа, фольклориста;

школа-гимназия №77 – присвоить имя Фаризы Онгарсыновой, поэтессы, народной писательницы, журналиста, заслуженного деятеля Казахстана.

«На очередном заседании ономастической комиссии города Нур-Султан 10 ноября были обсуждены и поддержаны предложения о присвоении имен ряду организаций образования. В связи с этим, на ваше рассмотрение вносится проект решения городского маслихата и постановления городского акимата «О присвоении имен некоторым организациям образования города Нур-Султан», – сказал С.Есиркепов.

По его словам, проект не противоречит законодательству Казахстана, не нарушает требований, предъявляемых к нормативно-правовым актам.

Депутаты единогласно поддержали предложенный проект. В случае одобрения этого предложения республиканской ономастической комиссией, будет принято соответствующее Постановление Правительства РК и 7 школ в столице получат новые названия.