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Семи миллионов тенге лишилась актюбинка после телефонного звонка

2 Ноября 2022, 04:04
Семи миллионов тенге лишилась актюбинка после телефонного звонка
2 Ноября 2022, 04:04

Семи миллионов тенге лишилась актюбинка после телефонного звонка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Жительница Актобе лишилась семи млн тенге после телефонного звонка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24 октября на телефон 26-летней женщине позвонил неизвестный и представился менеджером банка. Звонивший сообщил, что на ее имя собираются совершить мошеннические действия и просил продиктовать SMS-сообщение, которое придет на ее телефон. После того, как она сообщила SMS-код, с ее счета были списаны 7 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».
Фото: Polisia.kz.


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