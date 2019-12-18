Семейство диких кабанов засняли на фото в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В государственном лесном природном резервате (ГЛПР) «Семей Орманы» устанавливают фотоловушки, чтобы наблюдать за дикими животными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт лесного резервата в Instagram.

В лесном резервате водятся большое количество животных, в их числе лоси, косули, кабаны, куропатки, тетерева, еноты и лисы.









«С наступлением зимнего периода для животного мира наступает особое время. Чтобы сохранить их численность необходимо проводить биотехнические мероприятия. Целый комплекс проводится в резервате. Начиная с заготовки и выкладки веточного корма, сена, устройство кормушек, навесов. В летний период - водопои. Все это позволяет сохранить биоразнообразие, которое у нас есть на территории резервата «, - рассказал начальник отдела службы охраны природных комплексов ГЛПР «Семей Орманы» Александр Вершинин.

На территории резервата начали также устанавливать фотоловушки. С помощью них лесники будут контролировать количество и учет диких животных. В основном их устанавливают вблизи кормушек.

«В течение получаса встретили трех косуль, а на подкормочной площадке удалось снять целое семейство кабанов. Поэтому пользуясь случаем хочу сказать, что охота на территории резервата «Семей Орманы» запрещена. Санкции к нарушителям, которые пренебрегают этими правилам очень серьезные», - отметил А. Вершинин.

Отметим, что за незаконную охоту и браконьерства предусмотрена как административная так и уголовная ответственность.





Также добавили, что регулярно проводятся рейды на территории с участием природоохранных и правоохранительных органов и для этого имеется вся необходимая техника.