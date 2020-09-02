Семейный врач должен заниматься не только лечением, но и профилактикой – Надежда Петухова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова прокомментировала Послание Глав государства на круглом столе по обсуждению социальных приоритетов в рамках Послания Президента РК, организованном Министерством информации и общественного развития РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще в мае при министерстве была создана рабочая группа по вопросам семьи и семейно-демографической политики. И уже тогда министерство, работая на опережение, определило важные приоритеты, в том числе в сфере здравоохранения и репродуктивного здоровья. Для меня, как для врача, в Послании воодушевило то, что Глава государства, прежде всего, дал направление Министерству здравоохранения изменить подходы к работе первичной медико-санитарной помощи», - сказала Надежда Петухова во время круглого стола по обсуждению Послания.

Она пояснила свою мысль.

«То есть, семейный врач должен стать поистине семейным врачом и заниматься не только лечением, но и профилактикой; а также быть человеком, который должен интересоваться настроениями и оказывать социальную помощь вместе с мультидисциплинарной командой», - отметила спикер.

«Также очень важным я считаю то, что будут изменены подходы к транспортной медицине, а выплата медикам надбавок будет осуществлена на 150 млрд тенге. И все мы с воодушевлением восприняли то, что для укрепления семьи и уменьшения количества разводов, а также чтобы улучшить семейно-демографическую политику, Глава государства поручил увеличить выделение квот на проведение ЭКО», - заключила Н. Петухова.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.