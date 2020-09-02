+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семейный врач должен заниматься не только лечением, но и профилактикой – Надежда Петухова

2 Сентября 2020 18:17
Поделиться:
Семейный врач должен заниматься не только лечением, но и профилактикой – Надежда Петухова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова прокомментировала Послание Глав государства на круглом столе по обсуждению социальных приоритетов в рамках Послания Президента РК, организованном Министерством информации и общественного развития РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Государство делает многое для поддержки института семьи – общественный деятель
Вузы и общественность должны играть серьезную роль  по повышению качества образования – ректор КазНПУ Эти меры позволят пересмотреть отношение  к природе  - Елдос Абаканов о Послании Президента Казахстанские технологии ЭКО не уступают европейским – советник директора КИСИ

«Еще в мае при министерстве была создана рабочая группа по вопросам семьи и семейно-демографической политики. И уже тогда министерство, работая на опережение, определило важные приоритеты, в том числе в сфере здравоохранения и репродуктивного здоровья. Для меня, как для врача, в Послании воодушевило то, что Глава государства, прежде всего, дал направление Министерству здравоохранения изменить подходы к работе первичной медико-санитарной помощи», - сказала Надежда Петухова во время круглого стола по обсуждению Послания.

Она пояснила свою мысль.

«То есть, семейный врач должен стать поистине семейным врачом и заниматься не только лечением, но и профилактикой; а также быть человеком, который должен интересоваться настроениями и оказывать социальную помощь вместе с мультидисциплинарной командой», - отметила спикер.

«Также очень важным я считаю то, что будут изменены подходы к транспортной медицине, а выплата медикам надбавок будет осуществлена на 150 млрд тенге. И все мы с воодушевлением восприняли то, что для укрепления семьи и уменьшения количества разводов, а также чтобы улучшить семейно-демографическую политику, Глава государства поручил увеличить выделение квот на проведение ЭКО», - заключила Н. Петухова.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив