Семейный подряд: премьер-министр Камбоджи «передал» должность сыну
Сегодня король Камбоджи издал королевский указ, согласно которому сын нынешнего премьера Хун Сена, Хун Манет, станет его официальным преемником.
Хун Сен, находившийся у власти в стране последние 38 лет, объявил, что уйдет в отставку через несколько дней после выборов. По мнению критиков, прошедшие 23 июля выборы были далеко не демократическими.
Отмечается, что партия Хун Сена получила все места в парламенте, за исключением пяти, после того как основная оппозиция была лишена права голоса.
45-летний Хун Манет, который до недавнего времени был командующим Королевской камбоджийской армией, давно готовился к руководящей роли.
Парламент Камбоджи должен утвердить Хун Манета в должности 22 августа. С этим, как считают критики, проблем не возникнет, так как Народная партия Камбоджи под руководством Хун Сена контролирует 120 из 125 мест в Национальной ассамблее.
Ожидается, что в новое правительство во главе с Хун Манетом значительно обновит свой состав. Многие из членов кабинета, пришедших к власти вместе с Хун Сеном во время революции красных кхмеров и гражданской войны 1970-х и 80-х годов, также ушли в отставку, в некоторых случаях передав свои должности детям.
После почти 40 лет правления, Хун Сен является одним из мировых лидеров, дольше всех пробывших у власти в Юго-Восточной Азии, в стране с населением в 16 миллионов человек. При передаче власти он сохранит за собой руководство правящей Народной партией Камбоджи — положение, которое по словам политологов по-прежнему дает ему полный контроль над страной.