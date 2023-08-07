Семейный подряд: премьер-министр Камбоджи «передал» должность сыну

ПНОМПЕНЬ. КАЗИНФОРМ - Старший сын действующего премьер-министра Камбоджи был утвержден в качестве его преемника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Сегодня король Камбоджи издал королевский указ, согласно которому сын нынешнего премьера Хун Сена, Хун Манет, станет его официальным преемником.

Хун Сен, находившийся у власти в стране последние 38 лет, объявил, что уйдет в отставку через несколько дней после выборов. По мнению критиков, прошедшие 23 июля выборы были далеко не демократическими.

Отмечается, что партия Хун Сена получила все места в парламенте, за исключением пяти, после того как основная оппозиция была лишена права голоса.

45-летний Хун Манет, который до недавнего времени был командующим Королевской камбоджийской армией, давно готовился к руководящей роли.

Парламент Камбоджи должен утвердить Хун Манета в должности 22 августа. С этим, как считают критики, проблем не возникнет, так как Народная партия Камбоджи под руководством Хун Сена контролирует 120 из 125 мест в Национальной ассамблее.

Ожидается, что в новое правительство во главе с Хун Манетом значительно обновит свой состав. Многие из членов кабинета, пришедших к власти вместе с Хун Сеном во время революции красных кхмеров и гражданской войны 1970-х и 80-х годов, также ушли в отставку, в некоторых случаях передав свои должности детям.

После почти 40 лет правления, Хун Сен является одним из мировых лидеров, дольше всех пробывших у власти в Юго-Восточной Азии, в стране с населением в 16 миллионов человек. При передаче власти он сохранит за собой руководство правящей Народной партией Камбоджи — положение, которое по словам политологов по-прежнему дает ему полный контроль над страной.