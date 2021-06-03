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    06:30, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Семейный марафон стартовал в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал семейный марафон «Денсаулық - зор байлық». 20 семей-победителей получат сертификаты на приобретение спортивных товаров на сумму по 50 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Условия марафона:

    Необходимо подать заявку по номеру, указанному ниже и зарегистрироваться в приложении для бега Strava, отражающем на карте маршрут дистанции.

    Дистанция семейной пробежки должна составлять не менее 1 км в день.

    В беге участвуют оба супруга на протяжении 21 дня. При этом засчитывается только тот результат, который супруги прошли совместно.

    Ежедневно необходимо предоставлять фотоотчет (1 фотография); ссылку с приложения, отражающую пройденную дистанцию и маршрут тренировки; публиковать сторис в Instagram с отметкой аккаунтов @elorda.otbasy и @ns_jastary (15 секунд - 1 минута).

    Для подачи заявки требуется предоставить копию свидетельства о регистрации брака, контактную информацию: номера телефонов, адрес проживания, аккаунты в социальных сетях.

    Документы принимаются с 1 по 15 июня.

    Отправлять данные необходимо посредством мессенджера WhatsApp на номер +7 708 510 0052.


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