Семейный марафон стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал семейный марафон «Денсаулық - зор байлық». 20 семей-победителей получат сертификаты на приобретение спортивных товаров на сумму по 50 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Условия марафона:

Необходимо подать заявку по номеру, указанному ниже и зарегистрироваться в приложении для бега Strava, отражающем на карте маршрут дистанции.

Дистанция семейной пробежки должна составлять не менее 1 км в день.

В беге участвуют оба супруга на протяжении 21 дня. При этом засчитывается только тот результат, который супруги прошли совместно.

Ежедневно необходимо предоставлять фотоотчет (1 фотография); ссылку с приложения, отражающую пройденную дистанцию и маршрут тренировки; публиковать сторис в Instagram с отметкой аккаунтов @elorda.otbasy и @ns_jastary (15 секунд - 1 минута).

Для подачи заявки требуется предоставить копию свидетельства о регистрации брака, контактную информацию: номера телефонов, адрес проживания, аккаунты в социальных сетях.

Документы принимаются с 1 по 15 июня.

Отправлять данные необходимо посредством мессенджера WhatsApp на номер +7 708 510 0052.