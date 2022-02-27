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Семейный конкурс на самые оригинальные сани провели в Нур-Султане

27 Февраля 2022 14:53
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Семейный конкурс на самые оригинальные сани провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На ледовом катке «Акбулак» провели конкурс «Ең ғажайып шана». Участие в нем приняли 23 семейные команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил этот год Годом детей. В связи с чем, акимат района Алматы организовал для детей детсадовского возраста – от 5 до 7 лет конкурс «Ең ғажайып шана». Так как конкурс семейный, участие принимают как дети, так и родители. Целью сегодняшнего мероприятия является сохранение семейных ценностей, призыв к здоровому образу жизни, а также мы бы хотели показать, какие зимние виды досуга есть в районе Алматы», - рассказали организаторы мероприятия.

В эстафете приняли участие 23 команды. О конкурсе было объявлено на официальном сайте и страничках районного акимата в соцсетях.

«Наш сын учится в детском саде «Айналайын». Как узнали о конкурсе, сразу решили принять участие. Долго думали, как оригинально оформить сани. В итоге решили оформить сани в виде юрты, как знак приближения праздника Наурыз. Мы не думали, что столько команд захотят участвовать, это радует», - поделился житель города Арман Есмагамбетов.




Еще одна участница эстафеты подчеркнула, что такие мероприятия полезны для детей и приучают их к спорту.

«Мы стараемся всегда участвовать в таких конкурсах, мероприятиях, поэтому пришли сюда за победой. Очень старались и готовились. К нам случайно пришла идея сделать из саней пиратский корабль. Готовились два дня. Считаю, что такие мероприятия очень важно проводить, таким образом, дети привлекаются к спорту, весело проводят время», - рассказала Айша Джумахметова.

Хорошую организацию мероприятия отметила еще одна мама – участница эстафеты.

«В подобном конкурсе участвуем впервые. Наш ребенок ходит в детский сад «Толағай». Перед конкурсом мы посовещались с нашим сыном и решили принять участие. Такие мероприятия позволяют сплотиться семьям, уделять таким образом больше внимания своему ребенку», - поделилась Макпал Акылбекова.

По итогам конкурса определили победителей в номинациях «Ең ғажайып шана», «Ең жылдам шана», «Ең ұйымшыл отбасы». Номинантам вручили грамоты от районного акимата и специальные призы – сертификаты от спонсоров мероприятия.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Видео   #Общество   #Год детей  
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