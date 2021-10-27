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    11:45, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Семейный дебошир арестован за избиение женщины в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель столицы арестован на трое суток за избиенте сожительницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    «В дневное время на канал «102» от жителей дома поступило сообщение о том, что в соседней квартире избивают женщину. Прибывшие по вызову полицейские установили, что житель дома, находясь в алкогольном опьянении, устроил в своей квартире скандал и избил сожительницу», - говорится в сообщении.

    Участковый инспектор доставил дебошира в управление полиции района «Есиль».

    «За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 73 КРКобАП, материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд. Решением суда 29-летний мужчина арестован на трое суток. Кроме того, установлено особое требование к поведению правонарушителя сроком на один год», - уточнили в полиции.

    Управление полиции района «Есиль» ДП Нур-Султана сообщает: если вы столкнулись с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений, необходимо позвонить по номеру 8 (7172) 71-65-45 либо на «102».

    Теги:
    Криминал Астана Происшествия Правоохранительные органы
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