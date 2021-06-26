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    22:38, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Семейных дебоширов проверяет полиция в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские проверяют подучетный контингент. Цель – предупредить насилие в семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, правовая неграмотность жертв насилия – чуть ли не основная проблема в сфере семейно-бытовых отношений. Чтобы утихомирить дебошира, полицейским недостаточно звонка женщины. Для водворения в камеру временно задержанных необходимо заявление. На следующий рабочий день участковый готовит материал для административного суда. К каждому материалу полицейские прилагают ходатайство на установление особых требований к поведению нарушителя. Их несоблюдение влечёт отдельное наказание.

    «Практика показывает, что установление судом особых требований — один из эффективных рычагов воздействия на семейных дебоширов. К сожалению, многие жертвы семейного насилия отказываются писать заявления или отзывают их. Уголовное преследование за нанесение телесных повреждений возможно только по результатам судебно-медицинской экспертизы. От её прохождения женщины, потерпевшие побои, нередко уклоняются», — объяснил первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

    В Петропавловске состоят на учёте 82 человека, в отношении которых вынесено защитное предписание, 56 правонарушителей, к поведению которых судом установлены особые требования, 130 неблагополучных семей, 326 наркоманов и 1066 алкоголиков.

    Проверять подучетный контингент полицейские будут до конца месяца.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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