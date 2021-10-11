Семейные «веселые старты» на льду для особенных детей прошли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на ледовом катке «Тарлан» прошли семейные веселые старты, приуроченные ко Дню лиц с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В мероприятии приняли участие более 60 особенных детей, а также их родители.

«Мы ежегодно проводим веселые старты для наших особенных детей, приуроченные ко Дню лиц с инвалидностью. Наша главная цель – популяризация массовых видов спорта, привлечение детей с особыми физическими потребностями к занятию спортом. Многие дети сидят дома, поэтому мы пытаемся их социализировать, чтобы они знакомились, находили себе новых друзей», - рассказал исполнительный директор Фонда развития спорта «Каспий» Абдусаид Назаров.

Участников эстафеты поделили на несколько команд. В каждой по одному родителю и ребенку от семьи.

«У меня особенный ребенок, инвалид по зрению с детства. Участие принимает вместе с сестрой. Очень полезно проводить такие мероприятия для детей. Вчера я ему сказала, что придем сюда и у него глаза загорелись. Хорошо, что у нас есть тренировочные центры, где дети могут бесплатно заниматься. 1,5 года назад мы узнали о ледовом центре «Тарлан» от таких же мамочек. Мы прошли медкомиссию, получили допуск. В неделю несколько раз ходим сюда», - поделилась впечатлениями мама особенного ребенка Альфия Хайназарова.

Еще одна мама Жанагуль Жапарова отметила, что такие мероприятия также полезны и для мам, воспитывающих особенных детей.

«Мы сюда пришли в первый раз. Мой ребенок с аутистическим спектром, ему нужна игротерапия, поэтому стараемся везде ходить. Такие мероприятия и нас мамочек отвлекают, так как тяжело жить во всей этой рутине, у нас есть еще и другие дети. Хорошая инициатива для особенных детей», - поделилась женщина.

Организаторы подчеркнули, что призовых мест на эстафетах не было, подарки от фонда получили все команды.

Стоит отметить, что на ледовом катке «Тарлан» ежедневно проходят массовые катания для людей с особыми физическими потребностями на бесплатной основе. С каждым из них заключается договор о безвозмездном оказании услуг.