Семейные торжества и поминальные обеды: нарушения карантина выявлены в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За выходные дни мониторинговыми группами выявлено восемь мероприятий, нарушающих карантинный режим, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в области за выходные выявлено пять семейных торжеств и три поминальных обеда в областном центре, Костанайском, Амангельдинском и Наурзумском районах. В городе Костанай в запрещенное время работал бар «ВЕСТ».
«В прошедшую субботу мониторинговой группой выявлен факт проведения свадьбы в ресторане «Ханзада» участием 50 человек. В Наурзумском районе в кафе «Дархан» на поминальный обед собрались более 60 человек. По всем фактам собраны материалы и переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области для привлечения владельцев заведений к административной ответственности по статье 425 КоАП РК», - отмечают в ведомстве.
Всего с начала месяца мониторинговыми группами проведено 995 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 121 нарушений карантинных мер из них 11 фактов работы в областном центре кафе в запрещенное время и 29 фактов проведения мероприятий.
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