Семейные очаги коронавируса выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Северо-Казахстанской области Серикбай Касмакасов рассказал на брифинге об эпидситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начиная с 24 марта, в регионе зарегистрировали 191-го инфицированного коронавирусом. Из них 84 – с симптомами и 107 - бессимптомные вирусоносители.

«За последнее время, по оперативным данным, выявили 25 случаев коронавирусной инфекции. В том числе 13 - с симптомами, 12 - без симптомов. Из них 15 являются контактными по ранее заболевшим, 5 - с самообращением, 4 - завозных из России, 1 выявлен по скринингу», - проинформировал С. Касмакасов.

Местных случаев инфицирования – 21. Больше всего – 16 – в Петропавловске. В Тайыншинском районе - 3, в Кызылжарском районе – 1. Один человек приехал из Алматы.

«Отмечаются 3 семейных очага с количеством случаев от 6 до 8, где имеются заболевшие разных возрастов. Деятельность объектов, которые посещали инфицированные - детского сада, Дворца школьников, тренажерного зала - приостановлена», - сообщил главный санитарный врач области.

Он добавил, что из-за высокой регистрации заболеваемости в городе Тайынша - 4 случая за 3 дня - вводится ограничение въезда/выезда и жесткие карантинные меры в самом райцентре.