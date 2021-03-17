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Семейную врачебную амбулатория откроют на месте ресторана в Уральске

17 Марта 2021 22:00
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Семейную врачебную амбулатория откроют на месте ресторана в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске в поселке Зачаганске вместо бывшего ресторана намерены открыть семейную врачебную амбулаторию. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения ЗКО в своем аккаунте в Instagram, передает МИА «Казинформ».

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Как пояснили в управлении здравоохранения ЗКО, в поселке Зачаганск в последние годы активно возводятся строительные объекты. В рамках госпрограммы также строятся жилые дома, частные строения. Как известно, жилье предоставляется многодетным семьям, инвалидам и другим социальным категориям граждан. Это приводит к увеличению нагрузки на поликлинику №6, обслуживающую данный район города.

Уже открыто 44 участка в данной поликлинике. Из них 39 врачебных участков общей практики, пять – педиатрических. Участки построены в соответствии с нормативом нагрузки на одного врача общей практики – не более 1700 человек. В связи с увеличением радиуса обслуживания населения до 15 км и необходимостью приближения медицинской помощи к населению по принципу «5 минут от дома» и снижения нагрузки поликлиники возникает необходимость открытия центров семейного здоровья или врачебных амбулаторий в микрорайонах «Балауса» и «Болашак». Сейчас в этих микрорайонах проживает 5700 человек, из них 5200-взрослые, 500 – дети до 5 лет.

«На сегодняшний день совместно с АО «СПК «Aqjaiyq» рассматриваются варианты подходящего здания из микрорайона «Болашак». Один из возможных вариантов - превратить одноэтажное здание ресторана площадью 160 квадратных метров в врачебную амбулаторию. Общая стоимость приобретения здания составит порядка 45 миллионов тенге. На сегодняшний день ведутся переговоры с администрацией ресторана по реконструкции здания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям здравоохранения», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Реализация проекта улучшит доступность медицинской помощи, лекарственного обеспечения, скрининговых и профилактических мероприятий прикрепленному населению по данному району.

Кроме того, в 2022 году планируется ввод в эксплуатацию многоэтажного дома по ул. М. Монкеулы, 42 в микрорайоне «Арман». По согласованию с акиматом города ожидается, что на первом этаже площадью 1870 квадратных метров здесь будет находиться врачебная амбулатория.


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#Западно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество  
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