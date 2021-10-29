Семейную пару закладчиков задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 30 свертков с синтетическими наркотиками обнаружили полицейские у задержанной семейной пары в областном центре Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации УПН ДП Акмолинской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 24-летнего мужчину и его 22-летнюю возлюбленную, которые размещали тайники-закладки наркотиков в районе парка железнодорожников города Кокшетау.

«Парня с девушкой удалось задержать во время выхода на работу по организации тайников очередной партии наркотиков. В ходе личного обыска мужчины было обнаружено и изъято 27 свертков с неизвестным веществом (предположительно синтетический наркотик - структурный аналог пировалерона а-PVP). У девушки был изъят телефон, который использовался при фотосъемке произведенных «закладок» и отправлении местоположения в виде геолокации», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе осмотра территории парка задержанные показали места тайников наркотиков, которые они успели уже заложить. Так было изъято еще три аналогичных свертка.

«Задержанные рассказали, что приехали из соседней области, устроились закладчиками сравнительно недавно, получали наркотики у неустановленного лица, с которым общались в интернете. Успели поработать всего 10 дней и попались в руки правоохранительных органов», - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по ч.2 ст. 296 УК РК.