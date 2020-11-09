Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 5 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семейную пару с героином на 6 млн тенге задержали в Нур-Султане

9 Ноября 2020 10:51
Поделиться:
Семейную пару с героином на 6 млн тенге задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семью наркоторговцев в городе Нур-Султане выявили оперативники подразделения по противодействию наркопреступности столичного департамента полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Новости по теме
Автомобили-клоны из России выявили в Нур-Султане
Как не стать жертвой мошенников, рассказали актюбинские полицейские 600 человек без регистрации или документов выявили карагандинские полицейские К общественным работам приговорили 40 осужденных в Павлодаре

Спецоперация, по пресечению канала сбыта наркотиков проведена полицейскими - при сбыте «героина» задержали 37 -летнего мужчину и его 49 -летнюю сожительницу.

Установлено, что задержанные по месту жительства организовали точку сбыта наркотиков опийной группы.

В ходе санкционированного обыска квартиры по месту жительства семейной пары изъяты электронные весы с наслоением наркотических средств, деньги в сумме более 1 млн тенге, а так же 2 полиэтиленовых пакета с героином и 25 расфасованных бумажных свертков с наркотиками, готовых к сбыту.

Как установлено, роли фигурантов в занятии незаконным бизнесом были четко распределены, и деньги от продажи наркотиков шли в общий семейный бюджет.

«Женщина отвечала за связь с поставщиками, фасовала наркотические средства и была ответственной за распределение денежных средств, а ее супруг, непосредственно осуществлял сбыт « тяжёлых « наркотиков«, — сообщил заместитель начальника УПН ДП города Нур-Султана полковник полиции Ерлан Акбаров.

Женщина ранее дважды была судима за продажу наркотиков.

В результате проведенной операции, из незаконного оборота изъято около 400 граммов , или более 1500 разовых доз героина , цена которых бы составила на черном рынке свыше 6 млн тенге .

Деяния задержанных предусматриваются уголовной ответственностью по статье ст. 297 ч. 4 УК РК « Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, совершенный преступной группой «, что влечет наказание лишение свободы сроком от 7 до 25 лет .

Задержанная семейная пара водворена в изолятор временного содержания департамента полиции г. Нур-Султана, проводится досудебное расследование.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #МВД РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив