Семейную пару с героином на 6 млн тенге задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семью наркоторговцев в городе Нур-Султане выявили оперативники подразделения по противодействию наркопреступности столичного департамента полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Спецоперация, по пресечению канала сбыта наркотиков проведена полицейскими - при сбыте «героина» задержали 37 -летнего мужчину и его 49 -летнюю сожительницу.

Установлено, что задержанные по месту жительства организовали точку сбыта наркотиков опийной группы.

В ходе санкционированного обыска квартиры по месту жительства семейной пары изъяты электронные весы с наслоением наркотических средств, деньги в сумме более 1 млн тенге, а так же 2 полиэтиленовых пакета с героином и 25 расфасованных бумажных свертков с наркотиками, готовых к сбыту.

Как установлено, роли фигурантов в занятии незаконным бизнесом были четко распределены, и деньги от продажи наркотиков шли в общий семейный бюджет.

«Женщина отвечала за связь с поставщиками, фасовала наркотические средства и была ответственной за распределение денежных средств, а ее супруг, непосредственно осуществлял сбыт « тяжёлых « наркотиков«, — сообщил заместитель начальника УПН ДП города Нур-Султана полковник полиции Ерлан Акбаров.

Женщина ранее дважды была судима за продажу наркотиков.

В результате проведенной операции, из незаконного оборота изъято около 400 граммов , или более 1500 разовых доз героина , цена которых бы составила на черном рынке свыше 6 млн тенге .

Деяния задержанных предусматриваются уголовной ответственностью по статье ст. 297 ч. 4 УК РК « Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, совершенный преступной группой «, что влечет наказание лишение свободы сроком от 7 до 25 лет .

Задержанная семейная пара водворена в изолятор временного содержания департамента полиции г. Нур-Султана, проводится досудебное расследование.



