Семейную пару из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство
По его словам, в отношении супругов составлены административные материалы по ч.2 ст.496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства».
«Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы правонарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию Казахстана сроком на 5 лет», - отметил полковник полиции.
По данным пресс-службы транспортной полиции , с начала текущего года за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечены всего 986 граждан, в том числе 38 граждан с двойным гражданством. Также постановлениями судов за пределы нашей страны выдворены 155 иностранцев.