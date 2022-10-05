Семейную пару из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники миграционной службы Линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы привлекли к административной ответственности 69 и 71-летних граждан Российской Федерации за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в отношении супругов составлены административные материалы по ч.2 ст.496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства».

«Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы правонарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию Казахстана сроком на 5 лет», - отметил полковник полиции.

По данным пресс-службы транспортной полиции , с начала текущего года за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечены всего 986 граждан, в том числе 38 граждан с двойным гражданством. Также постановлениями судов за пределы нашей страны выдворены 155 иностранцев.











