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    17:29, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Семейную пару из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники миграционной службы Линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы привлекли к административной ответственности 69 и 71-летних граждан Российской Федерации за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, в отношении супругов составлены административные материалы по ч.2 ст.496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства».

    «Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы правонарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию Казахстана сроком на 5 лет», - отметил полковник полиции.

    По данным пресс-службы транспортной полиции , с начала текущего года за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечены всего 986 граждан, в том числе 38 граждан с двойным гражданством. Также постановлениями судов за пределы нашей страны выдворены 155 иностранцев.





    Теги:
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