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вчера 22:17
Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - в Атырау, где работают 12 мониторинговых групп, практически ежедневно фиксируются нарушения режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За три дня мониторинговые группы проверили более 100 мест массового скопления людей.
В результате было выявлено, что рестораны «Royal Hall» и «Император», кафе «Café inn», «Foodline», «Ginza», «Аккайын», бар «Sky», «Wine Time», «Донерстан», «Neft street food» и прогулочный корабль «БР-2» нарушали карантинные ограничения как по числу находившихся в них людей, так и по графику работы.
«В ходе рейда мобильной группы было установлено, что в Алмалинском сельском округе проводится семейное мероприятие, в котором принимают участие более 50 человек. Специальная группа, которая оперативно добралась до сельского округа, остановила торжество», - рассказали в пресс-службе городского акимата.
Работа мониторинговых групп продолжается.
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