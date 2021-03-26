Семейное торжество и вечеринку пресекли полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторинговая группа пресекла торжество «Тұсау кесер» в одном из столичных ресторанов. На мероприятии присутствовали 70 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султан.

Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и Управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг продолжают выявлять нарушения карантинного режима.

Мониторинговая группа выявила в самом разгаре семейное торжество «Тұсау кесер» в ресторане «Жұмбақтас». 70 человек находились в заведении, среди которых были пожилые люди и малолетние дети.





В ходе рейда в ресторане «ВаоВао» по улице Кабанбай батыра в 23:10, несмотря на действующий запрет, отдыхали посетители. Около 100 клиентов веселились на танцполе под громкую музыку, другие отдыхали за столиками заведения.

В отношении владельцев собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Всего с начала этого года в период ограничительных мер карантинного режима мобильными группами проведено 894 рейдовых мероприятий, выявлено 544 нарушения.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 марта, город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области находятся в «красной зоне».