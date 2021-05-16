«Семейное дерево» посадили школьники СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске семьи приняли участие в республиканской акции «Посади семейное дерево», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, акция, приуроченная к Международному дню семьи, проходит во всех регионах Казахстана.

«Вскоре казахстанцы смогут гулять в «семейных аллеях», посаженных собственными руками. Традиция сажать деревья имеет глубокие корни. Посадка дерева символизирует новое начало и сопровождение таких событий, как зарождение новой семьи, рождение ребёнка. Что может быть важнее воспитания наших детей на примере доброго, бережного отношения к окружающему нас миру», - отметили в управлении.

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«Международный день семьи был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи. Благодарим петропавловские семьи за поддержку акции и облагораживание города», - добавили в управлении.