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    18:20, 15 Май 2021 | GMT +6

    «Семейное дерево» посадили школьники СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске семьи приняли участие в республиканской акции «Посади семейное дерево», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования, акция, приуроченная к Международному дню семьи, проходит во всех регионах Казахстана.

    «Вскоре казахстанцы смогут гулять в «семейных аллеях», посаженных собственными руками. Традиция сажать деревья имеет глубокие корни. Посадка дерева символизирует новое начало и сопровождение таких событий, как зарождение новой семьи, рождение ребёнка. Что может быть важнее воспитания наших детей на примере доброго, бережного отношения к окружающему нас миру», - отметили в управлении.

    Родители учащихся средней школы №6 имени Кожабергена жырау на территории учебного заведения создали «Аллею выпускников».

    Семья Султановых высадила сосны на территории казахской школы-гимназии имени Абая.

    «Международный день семьи был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи. Благодарим петропавловские семьи за поддержку акции и облагораживание города», - добавили в управлении.


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