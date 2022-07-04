4 Июля 2022 21:00

Семейно-бытовые преступления уменьшились на 43% в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечается снижение количества преступлений по нескольким категориям. В департаменте полиции считают, что способствовала этому сервисная модель работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, преступления, совершенные в сфере семейно-бытовых отношений снизились на 43%, на улицах - на 27%, рецидивные и в состоянии опьянения – на 16%, в общественных местах - на 4,5%.

На рабочем совещании в полиции рабочей группе обеспечения безопасности предложили до сентября внести в адрес ведомства обоснованные предложения по обеспечению безопасности на территории Петропавловска, инициировать перед акиматом области вопрос трудоустройства населения для снижения криминогенной напряженности. Начальник департамента Айдын Кабдулдинов считает, что в состав рабочей группы должны входить представители всех госучреждений.

«Главой государства перед Министерством внутренних дел поставлена задача - приобщиться к международной практике развития полиции на основе сервисной модели. Главная миссия состоит в обеспечении чувства безопасности и профилактики правонарушений. Главный фокус – граждане нашего общества, показатель эффективности – доверие населения к полиции», - сказал А. Кабдулдинов.

В эксклюзивном интервью агентству «Казинформ» начальник департамента полиции области отмечал, зачем нужна сервисная модель работы и как вернуть доверие граждан.