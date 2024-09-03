Семейных дебоширов разоружили в Жамбылской области

Прокуратурой Байзакского района установлены факты несвоевременного принятия мер по изъятию огнестрельного оружия у лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытового отношения. Мерами прокурорского надзора разрешения на ношение оружия у правонарушителей аннулированы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Согласно действующему законодательству совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является основанием для прекращения действия разрешения на ношение и распоряжение оружием.

- 14 августа 2023 года постановлением суда Байзакского района гражданин М. привлечен к административной ответственности за нанесение телесных повреждений своей супруге. Также в отношении мужчины было вынесено защитное предписание. Однако несмотря на это, уполномоченным органом мер по изъятию оружия и прекращения разрешения на его ношение не принималось, - привели пример в прокуратуре Жамбылской области.

В целом, мерами прокурорского надзора по области изъято 32 единицы оружия с аннулированием разрешений. Таким образом, устранены риски тяжких правонарушений.

За отсутствие должного контроля и непринятие своевременных мер виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщалось ранее, показательный судебный процесс для семейных дебоширов прошел в Акмолинской области.